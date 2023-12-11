فياض لـ "عشرين 30": اميركا تحاول ادخال حزب الله الى قرار 1701 مقابل أن يكون كل لبنان له واميركا تريد فقط وعداً بعدم المبادرة الى حرب وعندما يرفض حزب الله هذا الأمر ليس فقط من اجل وحدة الساحات بل ايضا الخصوصية اللبنانية

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