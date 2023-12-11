حمدان لـ "عشرين 30": قرار 1701 في المرحلة السابقة كان كالانتصار للبنانيين لكن اليوم حدثت الكثير من الخروقات وعدم التطبيق للعديد من بنوده

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