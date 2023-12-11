حاصباني لـ "عشرين 30": واضحون بأننا ضد التشريع يغياب رئيس الجمهورية ولكن الحالة التي قد ترتب خطرا عسكريا وعلى الجيش اللبناني نكون عندها على الاستعداد بحصر الاهمية بهذا الموضوع

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