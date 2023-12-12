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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية إعترضت جسمًا جويًا مشبوهًا في الجليل الغربي

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2023-12-12 | 05:01
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية إعترضت جسمًا جويًا مشبوهًا في الجليل الغربي
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية إعترضت جسمًا جويًا مشبوهًا في الجليل الغربي

 
 
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