الجيش الإسرائيلي يقول إن أكثر من 10% من جنوده الذين قتلوا في غزة قضوا بنيران صديقة

توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة

توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة

مقتل عنصر من حرس الحدود الأردني في اشتباك مع مهربين عند الحدود مع سوريا