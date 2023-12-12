فرنسا أسقطت مسيرة كانت تهدد ناقلة نفط هاجمها الحوثيون الإثنين في البحر الأحمر

خطأ طبي أودى في حياة مراهق... تم "افتراض" حقيقة النتائج وهذه التفاصيل!

خطأ طبي أودى في حياة مراهق... تم "افتراض" حقيقة النتائج وهذه التفاصيل!

"كيف سيجدني سانتا اذا لم أكن في منزلي؟"...قصة مؤلمة لطفل ووالدته طُردا من منزلهما قبل عيد الميلاد!