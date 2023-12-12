باسيل: التيار يرفض التمديد حرصا على الجيش لأن الشخص المعني يشتغل بالسياسة والرئاسة ونحن تعلمنا مما جرى معنا بموضوع رياض سلامة الذي لم نكن يوما مع اعادة تعيينه لكن رضخنا للأمر الواقع وهذا ما لن يحصل اليوم

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك