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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تعمل على تشكيل فريق عمل ضمن تحالف دولي للتصدي للتهديد الحوثي في البحر الأحمر
آخر الأخبار
2023-12-12 | 11:40
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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تعمل على تشكيل فريق عمل ضمن تحالف دولي للتصدي للتهديد الحوثي في البحر الأحمر
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