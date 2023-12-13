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سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ليس لدى واشنطن خطط لتغيير موقفها ووضع أي خطوط حمراء في شأن نقل الأسلحة لإسرائيل
آخر الأخبار
2023-12-13 | 06:05
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سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ليس لدى واشنطن خطط لتغيير موقفها ووضع أي خطوط حمراء في شأن نقل الأسلحة لإسرائيل
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