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سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ليس لدى واشنطن خطط لتغيير موقفها ووضع أي خطوط حمراء في شأن نقل الأسلحة لإسرائيل

آخر الأخبار
2023-12-13 | 06:05
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سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ليس لدى واشنطن خطط لتغيير موقفها ووضع أي خطوط حمراء في شأن نقل الأسلحة لإسرائيل
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سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين: ليس لدى واشنطن خطط لتغيير موقفها ووضع أي خطوط حمراء في شأن نقل الأسلحة لإسرائيل

 
 
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