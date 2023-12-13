ميقاتي: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي

ميقاتي: نُجدّد المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدّى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والى خسائر مباشرة وغير مباشرة تركت انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني

ميقاتي: نُجدّد المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدّى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والى خسائر مباشرة وغير مباشرة تركت انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني

عضو مجلس الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس: حرب البقاء الثانية التي نخوضها تكبدنا ثمنًا باهظًا ومؤلمًا وصعبًا