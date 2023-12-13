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ميقاتي: التحديات التي نواجهها جراء النزوح السوري تتفاقم لتصل إلى الأمن وتطال التركيبة اللبنانيّة وباتت تفوق قدرة السلطات اللبنانية على التحمّل
آخر الأخبار
2023-12-13 | 06:14
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ميقاتي: التحديات التي نواجهها جراء النزوح السوري تتفاقم لتصل إلى الأمن وتطال التركيبة اللبنانيّة وباتت تفوق قدرة السلطات اللبنانية على التحمّل
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