المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: الدعوة لوقف إطلاق النار تخدم حماس ولن نسمح بذلك الآن

في أول اكتشاف من هذا النوع على الإطلاق... دلفين ذو إبهام يفاجئ العلماء! (صور)

في أول اكتشاف من هذا النوع على الإطلاق... دلفين ذو إبهام يفاجئ العلماء! (صور)

قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف بلدات مارون الراس رميش عيتا الشعب ومنطقة الكساير في حولا وغارة من طائرة اسرائيلية مسيرة على احد المنازل في بلدة بليدا