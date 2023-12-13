جعجع: للجيش اللبناني أهمية قصوى في هذه المرحلة خصوصًا مع ما يحصل إقليمياً ونستغرب لماذا البعض يريد تغيير قائد الجيش الآن ولا دولة تغير قائد جيشها في مثل هذه الأوقات

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