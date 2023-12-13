جعجع: محور المقاومة يرغب منذ سنة 2005 في اعادة الجيش قوّة قمعية و"بوليس" كما كان على أيام اميل لحود وأي قائد جيش تأتي به الحكومة يكون على صورة ومثال الممانعة وتمنينا على ميقاتي التمديد للعماد عون حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية

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