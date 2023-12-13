جعجع: نحن ضد التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية ولكن هناك استثناءات في ظل الظروف القصوى كالظروف التي نمر بها اليوم التي تفرض علينا الذهاب إلى مجلس النواب للتمديد لقائد الجيش

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