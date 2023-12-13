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كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع
آخر الأخبار
2023-12-13 | 10:04
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كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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