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جعجع: حزب الله وباسيل يرفضان التمديد لقائد الجيش لأنه مستقل ولا يقبل أن يتدخل به أحد

آخر الأخبار
2023-12-13 | 10:07
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جعجع: حزب الله وباسيل يرفضان التمديد لقائد الجيش لأنه مستقل ولا يقبل أن يتدخل به أحد
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جعجع: حزب الله وباسيل يرفضان التمديد لقائد الجيش لأنه مستقل ولا يقبل أن يتدخل به أحد

 
 
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