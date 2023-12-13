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هنية: منفتحون على نقاش أية أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان

آخر الأخبار
2023-12-13 | 13:06
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هنية: منفتحون على نقاش أية أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان
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هنية: منفتحون على نقاش أية أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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