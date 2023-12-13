درغام لـ"حوار المرحلة": "الطبخة" ستكون في مجلس الوزراء وتأجيل تسريح قائد الجيش سيحصل يوم الجمعة في الحكومة وعندما ينخرط أي شخص بحزب عليه أن يجاري آراء هذا الحزب وقراراته وأنا لا أتخلى عن أصدقائي

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