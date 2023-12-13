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درغام لـ"حوار المرحلة": أقول للغيارى على موقع قيادة الجيش تفضلوا وطالبوا بتعيين قائد جديد ووصول الخلافات السياسية الى المؤسسة العسكرية جريمة
آخر الأخبار
2023-12-13 | 15:06
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درغام لـ"حوار المرحلة": أقول للغيارى على موقع قيادة الجيش تفضلوا وطالبوا بتعيين قائد جديد ووصول الخلافات السياسية الى المؤسسة العسكرية جريمة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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