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وزير الدفاع الإيراني: الولايات المتحدة ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر

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2023-12-14 | 02:38
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وزير الدفاع الإيراني: الولايات المتحدة ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر
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وزير الدفاع الإيراني: الولايات المتحدة ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر

 
 
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