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o
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20
o
كسروان
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o
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o
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o
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كتائب القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند اسرائيلية بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين 105
آخر الأخبار
2023-12-14 | 02:54
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كتائب القسام: استهدفنا 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند اسرائيلية بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين 105
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