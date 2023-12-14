ابو الحسن من مجلس النواب: هناك مراحل لاكتمال الهيكل في المؤسسة العسكرية لذلك نحن مع التمديد وغدا جلسة النواب ستكون بعد الظهر اي بعد جلسة الحكومة بطبيعة الحال وحتى لو مرّ التمديد في الحكومة سنقوم بعملنا تشريعيا والقانون أقوى

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