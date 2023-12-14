الدويهي من مجلس النواب: سنعلن اليوم "كتلة تحالف التغيير" المؤلفة من وضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي ولن نقبل ان يكون السلك العسكري من دون قيادة لذلك لن نشارك في الجلسة قبل هذا البند

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