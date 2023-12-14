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وضاح الصادق من مجلس النواب: البلد في خطر ويجب أن يكون لدينا النضج الكافي للحفاظ على أمنه ولدينا شعور بأن شيء ما يطبخ في الكواليس

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2023-12-14 | 04:00
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وضاح الصادق من مجلس النواب: البلد في خطر ويجب أن يكون لدينا النضج الكافي للحفاظ على أمنه ولدينا شعور بأن شيء ما يطبخ في الكواليس
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وضاح الصادق من مجلس النواب: البلد في خطر ويجب أن يكون لدينا النضج الكافي للحفاظ على أمنه ولدينا شعور بأن شيء ما يطبخ في الكواليس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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