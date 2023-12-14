سكاف من مجلس النواب: الشغور في قيادة الجيش سيكون الرصاصة في رأس ما تبقى من دولة وما كان يصحّ قبل حرب غزة لم يعد يصحّ الآن

وضاح الصادق من مجلس النواب: البلد في خطر ويجب أن يكون لدينا النضج الكافي للحفاظ على أمنه ولدينا شعور بأن شيء ما يطبخ في الكواليس

وضاح الصادق من مجلس النواب: البلد في خطر ويجب أن يكون لدينا النضج الكافي للحفاظ على أمنه ولدينا شعور بأن شيء ما يطبخ في الكواليس

الدويهي من مجلس النواب: سنعلن اليوم "كتلة تحالف التغيير" المؤلفة من وضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي ولن نقبل ان يكون السلك العسكري من دون قيادة لذلك لن نشارك في الجلسة قبل هذا البند