بدء الجلسة العامة التشريعية في مجلس النواب

فيصل كرامي من مجلس النواب: ما يجري اليوم في مجلس النواب مهم بالنسبة للشعب اللبناني وما يهمنا هو المؤسسة العسكرية وكل الامور مطروحة

فيصل كرامي من مجلس النواب: ما يجري اليوم في مجلس النواب مهم بالنسبة للشعب اللبناني وما يهمنا هو المؤسسة العسكرية وكل الامور مطروحة

وضاح الصادق من مجلس النواب: البلد في خطر ويجب أن يكون لدينا النضج الكافي للحفاظ على أمنه ولدينا شعور بأن شيء ما يطبخ في الكواليس