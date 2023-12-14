أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجزيرة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي البرازيل برفح جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2023-12-14 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجزيرة: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي البرازيل برفح جنوبي قطاع غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
شهداء
وجرحى
إسرائيلي
استهدف
منزلا
البرازيل
جنوبي
التالي
أراد مسامحة زوجته الخائنة لكن ابنته لم تسمح له...وهذا ما حصل!
هيفاء وهبي تختار بيروت لاستقبال العام الجديد مع جمهورها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:46
مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من كل الفئات. للتواصل: 79141715
آخر الأخبار
08:46
مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من كل الفئات. للتواصل: 79141715
0
امن وقضاء
08:41
وزير الدفاع لميقاتي: نقوم بالمقتضى عبر الاجراءات الادارية المتعلقة بوضع حدّ نهائيّ للشغور المرتقب في قيادة الجيش
امن وقضاء
08:41
وزير الدفاع لميقاتي: نقوم بالمقتضى عبر الاجراءات الادارية المتعلقة بوضع حدّ نهائيّ للشغور المرتقب في قيادة الجيش
0
آخر الأخبار
08:33
وزارة الصحة التابعة لحماس: إرتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18787 أشخاص
آخر الأخبار
08:33
وزارة الصحة التابعة لحماس: إرتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18787 أشخاص
0
عالم الطبخ
08:24
"لحم الخروف مع الفريكة بالفستق" وصفة صحية ولذيذة...إليكم كيفية تحضيرها
عالم الطبخ
08:24
"لحم الخروف مع الفريكة بالفستق" وصفة صحية ولذيذة...إليكم كيفية تحضيرها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:46
مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من كل الفئات. للتواصل: 79141715
آخر الأخبار
08:46
مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من كل الفئات. للتواصل: 79141715
0
آخر الأخبار
08:33
وزارة الصحة التابعة لحماس: إرتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18787 أشخاص
آخر الأخبار
08:33
وزارة الصحة التابعة لحماس: إرتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18787 أشخاص
0
عالم الطبخ
08:24
"لحم الخروف مع الفريكة بالفستق" وصفة صحية ولذيذة...إليكم كيفية تحضيرها
عالم الطبخ
08:24
"لحم الخروف مع الفريكة بالفستق" وصفة صحية ولذيذة...إليكم كيفية تحضيرها
0
آخر الأخبار
08:10
المقاومة الاسلامية: استهداف ثكنة يفتاح في بلدة قدس اللبنانية المحتلة وتجمع لجنود وآليات إسرائيلية في محيطها بالأسلحة المناسبة
آخر الأخبار
08:10
المقاومة الاسلامية: استهداف ثكنة يفتاح في بلدة قدس اللبنانية المحتلة وتجمع لجنود وآليات إسرائيلية في محيطها بالأسلحة المناسبة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:00
الجمهور طالب بحذف الصور... شمس الكويتيّة تتصوّر بروب الاستحمام
فنّ
06:00
الجمهور طالب بحذف الصور... شمس الكويتيّة تتصوّر بروب الاستحمام
0
فنّ
2023-12-13
تايلور سويفت وسيلينا غوميز تساهمان في التبرع لغزة...وما علاقة رامي يوسف؟
فنّ
2023-12-13
تايلور سويفت وسيلينا غوميز تساهمان في التبرع لغزة...وما علاقة رامي يوسف؟
0
صحف اليوم
23:47
فادي كرم لـ"الأنباء الكويتية": الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء لتأجيل تسريح قائد الجيش مشبوهة
صحف اليوم
23:47
فادي كرم لـ"الأنباء الكويتية": الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء لتأجيل تسريح قائد الجيش مشبوهة
0
أخبار دولية
2023-12-13
مقتل 115 جنديًا إسرائيليًا منذ بدء الهجوم على قطاع غزة
أخبار دولية
2023-12-13
مقتل 115 جنديًا إسرائيليًا منذ بدء الهجوم على قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:05
ما جديد التطورات الميدانية جنوبًا اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
08:05
ما جديد التطورات الميدانية جنوبًا اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
الجلسة التشريعية صباحا... ماذا في تفاصيلها؟
تقارير نشرة الاخبار
08:00
الجلسة التشريعية صباحا... ماذا في تفاصيلها؟
0
أخبار دولية
07:36
أعمال قمة جنيف التي تبحث ملف النازحين من حول العالم مستمرة... ما جديدها؟
أخبار دولية
07:36
أعمال قمة جنيف التي تبحث ملف النازحين من حول العالم مستمرة... ما جديدها؟
0
أخبار دولية
07:15
رئيس الوزراء المجري يهدّد بعرقلة القرارات الحاسمة لاوكرانيا في اجتماع بروكسل
أخبار دولية
07:15
رئيس الوزراء المجري يهدّد بعرقلة القرارات الحاسمة لاوكرانيا في اجتماع بروكسل
0
أخبار دولية
06:59
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تستخدم وسائل مبتكرة لتدميرِ أنفاقِ حماس في غزة
أخبار دولية
06:59
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تل أبيب تستخدم وسائل مبتكرة لتدميرِ أنفاقِ حماس في غزة
0
أخبار دولية
06:47
بوتين: روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة
أخبار دولية
06:47
بوتين: روسيا ستزيد إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة
0
أخبار دولية
06:27
جدول زمني ستقدمه اسرائيل الى الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة... ماذا في تفاصيله؟
أخبار دولية
06:27
جدول زمني ستقدمه اسرائيل الى الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة... ماذا في تفاصيله؟
0
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
0
أخبار دولية
14:54
هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"
أخبار دولية
14:54
هنية: أي "ترتيبات" في غزة من دون حماس عبارة عن "وهم"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
خبر عاجل
01:25
عدد كبير من الجرحى في حادث انقلاب باص في ضبية
2
اخبار البرامج
16:03
شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!
اخبار البرامج
16:03
شكّ في هوية طفلته واتهم حماته باستبدالها في المستشفى... فحص الحمض النووي يكشف المستور وهذه النتائج!
3
خبر عاجل
11:22
السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش
خبر عاجل
11:22
السفير السعودي عبّر خلال لقائه الراعي عن قلق المملكة البالغ من الفراغ في قيادة الجيش
4
خبر عاجل
09:52
جعجع: حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها وتريد تحويل القيادة إلى "بوليس سرّي" لذلك نحن مهتمون بقيادة الجيش
خبر عاجل
09:52
جعجع: حكومة تصريف الأعمال تابعة لمحور الممانعة وستتلاعب بقيادة الجيش كما يحلو لها وتريد تحويل القيادة إلى "بوليس سرّي" لذلك نحن مهتمون بقيادة الجيش
5
خبر عاجل
09:44
جعجع: نحن مصرّون على التمديد للعماد جوزيف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش اللبناني
خبر عاجل
09:44
جعجع: نحن مصرّون على التمديد للعماد جوزيف عون لأننا نعلم أنه على الرغم من الانهيار في الدولة استطاع تأمين الحد الأدنى لتسيير شؤون الجيش اللبناني
6
منوعات
13:31
"ماتت" لمدة 24 دقيقة ثم عادت للحياة... هذا ما روته عن تجربتها الغريبة!
منوعات
13:31
"ماتت" لمدة 24 دقيقة ثم عادت للحياة... هذا ما روته عن تجربتها الغريبة!
7
صحف اليوم
01:45
هل يفعلها قائد الجيش ويرفض التمديد؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
01:45
هل يفعلها قائد الجيش ويرفض التمديد؟ (الجمهورية)
8
فنّ
05:41
بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان
فنّ
05:41
بعدما فضّلت صوت أبو عبيدة على فيروز... إليسا وجوزيف ابو فاضل يردّان على صفاء سلطان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More