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o
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الادعاء العام في برلين: الشرطة اعتقلت أفرادًا بتهمة الانتماء لحماس ومحاولة تنفيذ أعمال إرهابية
آخر الأخبار
2023-12-14 | 10:47
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الادعاء العام في برلين: الشرطة اعتقلت أفرادًا بتهمة الانتماء لحماس ومحاولة تنفيذ أعمال إرهابية
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