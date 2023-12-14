علاء موسى للـLBCI: هناك الكثير من التضاربات في المواقف الأميركية في شأن حرب غزة بسبب التضارب الواقع بين ضرورة وقف المجازر الإسرائيلية من جهة والمحافظة على المصالح الأميركية الإسرائيلية من جهة أخرى

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