موسى للـLBCI: هناك مساران للتعامل مع الأزمة في غزة الأوّل تتناوله الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة وهو وقف إطلاق النار أمّا المسار الثاني فهو إدخال المساعدات والمساران متناسقان

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