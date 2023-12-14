موسى للـLBCI: نتابع يوميًا تطورات الوضع في غزة وصولًا إلى رفح ومِصر كانت واضحة أنّ مسالة التهجير خط أحمر لها ولن تقبل به

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك