موسى للـLBCI: الترانسفير للفلسطينيين إلى أي منطقة مرفوض وليس فقط إلى مصر ومن يتحمل المسؤولية هو سلطة الإحتلال ولن تساعد مصر يومًا إسرائيل في خرق القانون الدوليّ

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