موسى للـLBCI: الخماسية تدعم استقرار المؤسسة العسكرية في لبنان بالتالي عندما نتحدث مع المسؤولين نشدد على رسالة واحدة هي أنّ هذا الملف داخليّ وعلى لبنان أن يقرره فلا تتركوا هذه المؤسسة لأنّ دورها هام في الفترة المقبلة

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