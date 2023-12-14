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موسى للـLBCI: الخماسية تدعم استقرار المؤسسة العسكرية في لبنان بالتالي عندما نتحدث مع المسؤولين نشدد على رسالة واحدة هي أنّ هذا الملف داخليّ وعلى لبنان أن يقرره فلا تتركوا هذه المؤسسة لأنّ دورها هام في الفترة المقبلة

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2023-12-14 | 14:07
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موسى للـLBCI: الخماسية تدعم استقرار المؤسسة العسكرية في لبنان بالتالي عندما نتحدث مع المسؤولين نشدد على رسالة واحدة هي أنّ هذا الملف داخليّ وعلى لبنان أن يقرره فلا تتركوا هذه المؤسسة لأنّ دورها هام في الفترة المقبلة
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موسى للـLBCI: الخماسية تدعم استقرار المؤسسة العسكرية في لبنان بالتالي عندما نتحدث مع المسؤولين نشدد على رسالة واحدة هي أنّ هذا الملف داخليّ وعلى لبنان أن يقرره فلا تتركوا هذه المؤسسة لأنّ دورها هام في الفترة المقبلة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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