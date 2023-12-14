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o
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موسى للـLBCI: مصر لا تدعم اسمًا لقيادة الجيش بل تدعم مؤسسة فإذا اتخذ اللبنانيون إجراء يحافظ على هذه المؤسسة نحن داعمون
آخر الأخبار
2023-12-14 | 14:18
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موسى للـLBCI: مصر لا تدعم اسمًا لقيادة الجيش بل تدعم مؤسسة فإذا اتخذ اللبنانيون إجراء يحافظ على هذه المؤسسة نحن داعمون
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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