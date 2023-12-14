موسى للـLBCI: كان من المفترض أن يُرشح رئيس الجمهورية في الفترة السابقة لكن أصبحت الأولوية حل مشكلة قيادة الجيش وذلك بعد حرب غزة فما حُلت هذه المشكلة حتى تُستكمل المفاوضات في شأن ملف رئاسة الجمهورية

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