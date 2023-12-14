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القوات المسلحة اليمنية: نفّذت قواتنا البحرية عملية عسكرية ضد سفينة حاويات ميرسيك جبرلاتر كانت متجهة إلى الكِيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة
آخر الأخبار
2023-12-14 | 14:53
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القوات المسلحة اليمنية: نفّذت قواتنا البحرية عملية عسكرية ضد سفينة حاويات ميرسيك جبرلاتر كانت متجهة إلى الكِيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة
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