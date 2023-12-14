السفير المصري في لبنان علاء موسى للـLBCI: انتهينا من إصلاح الأنبوب الذي يضخّ الغاز إلى لبنان مرورًا بالأراضي السورية لكن الموافقة الأميركية لم تات بعد للضخ وتوليد الكهرباء

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