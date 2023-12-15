شامل روكز للـ LBCI: يجب تعيين قائد للجيش بوجود رئيس للجمهورية لا فرضه على الرئيس المقبل

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النائب فادي كرم للـLBCI: الدعوة لأخذ القرار في مجلس الوزراء هي موقف مشبوه وغير مضمون ومعرّض للطعن ولا نريد أن نخاطر في موقع قيادة الجيش ونحن أمام مؤامرة كبيرة لإبعاد الجيش اللبناني ووضعه جانبًا