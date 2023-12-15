كرم للـLBCI: هدفنا أن نضمن السلم الاهلي ونسعى لتحييد الجيش ونصرّ على التمديد لقائده ونعلم أن هناك نية لدى البعض لوضع اليد على قيادة الجيش

شامل روكز للـLBCI: لا يمكن ترك الجيش من دون قيادة شخص لديه المقومات اللازمة والقانون بيده

شامل روكز للـLBCI: لا يمكن ترك الجيش من دون قيادة شخص لديه المقومات اللازمة والقانون بيده

فادي كرم للـLBCI: ضمان الامن القومي يخص جميع الشعب اللبناني وبالتالي لا يجب الغياب عن هكذا جلسة ولا يلعب أحد على موضوع النصاب في هكذا مسألة حساسة