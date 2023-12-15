شامل روكز للـLBCI: لا يمكن ترك الجيش من دون قيادة شخص لديه المقومات اللازمة والقانون بيده

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النائب هادي أبو الحسن لـLBCI: لا يحقّ لأحد تجاوز القوانين او الاستعانة بقوانين لا علاقة لها بقانون الدفاع وهذا سيضر المؤسسة العسكرية وسيجرها الى ما لا يحمد عقباه