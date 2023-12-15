شامل روكز للـLBCI: لا احد يمكنه تلبيس تهم على قائد الجيش وسحبها على المؤسسة العسكرية اذ هناك قضاء وحكومة ويمكن في حال صحّ أي أمر تغيير القائد لكن لا يمكن تركيب أي أمر فقط استجابة لمصالح البعض

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك