هادي ابو الحسن للـLBCI: لا نقبل باهتزاز المؤسسة العسكرية بسبب قرارات تتحضر في الكواليس او لحسابات خاصة وبغض النظر اذا حصل تأجيل التسريح اليوم ام لم يحصل كنت قلت بالامس نحن سنقوم بواجباتنا بالكامل كمجلس نيابي

أبو الحسن لـLBCI: كنواب نقوم بواجبنا بالكامل ونصرّ على ان يناقش مجلس النواب تأجيل تسريح الضباط العامين في الاسلاك العسكرية كافة وليس فقط للجيش

أبو الحسن لـLBCI: كنواب نقوم بواجبنا بالكامل ونصرّ على ان يناقش مجلس النواب تأجيل تسريح الضباط العامين في الاسلاك العسكرية كافة وليس فقط للجيش

شامل روكز للـLBCI: لا احد يمكنه تلبيس تهم على قائد الجيش وسحبها على المؤسسة العسكرية اذ هناك قضاء وحكومة ويمكن في حال صحّ أي أمر تغيير القائد لكن لا يمكن تركيب أي أمر فقط استجابة لمصالح البعض