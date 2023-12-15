جيمي جبور للـLBCI: لسنا مع عرقلة البلد بغياب الرئيس لكن ايضا لسنا مع استمرار كل شيء وكأن لا حاجة لرئيس في النظام الدستوري ونحن قاطعنا عدة جلسات أما الموقف المستجد التي قامت به بعض القوى يحمّلها مسؤولية تاريخية

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