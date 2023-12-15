حضور وزير المال ووزير الصحة ووزير الاشغال الى السراي الحكومي

تسجيل وصول ٧ وزراء الى السراي الحكومي اضافة الى ميقاتي

تسجيل وصول ٧ وزراء الى السراي الحكومي اضافة الى ميقاتي

قصف وادي حامول في هذه الاثناء بشكل شديد وسيارات الهيئة الصحية توجهت الى منطقة يارين التي شهدت قصفا مدفعيا منذ بعض الوقت