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مجلس النواب يرد إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي و شفافيته بناء لطلب ميقاتي كما اعاد إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي

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2023-12-15 | 08:49
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مجلس النواب يرد إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي و شفافيته بناء لطلب ميقاتي كما اعاد إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي
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مجلس النواب يرد إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي و شفافيته بناء لطلب ميقاتي كما اعاد إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي

 
 
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