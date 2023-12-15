أبو الحسن من مجلس النواب: رغم أهمية ما جرى اليوم بخصوص التمديد لقادة الاجهزة الامنية لكنه يبقى ناقصا على أن يُستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مع تعيين رئيس أكان ومجلس عسكري

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك