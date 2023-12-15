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هادي أبو الحسن من مجلس النواب: جلسة اليوم حملت أكثر من اشارة وأكثر من دلالة والعبرة هي عندما نجتمع كلبنانيين على كلمة نستطيع أن ننتج ويا ليتنا نجتمع على كلمة وننتخب رئيسا للجمهورية
آخر الأخبار
2023-12-15 | 09:40
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هادي أبو الحسن من مجلس النواب: جلسة اليوم حملت أكثر من اشارة وأكثر من دلالة والعبرة هي عندما نجتمع كلبنانيين على كلمة نستطيع أن ننتج ويا ليتنا نجتمع على كلمة وننتخب رئيسا للجمهورية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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