هادي أبو الحسن من مجلس النواب: جلسة اليوم حملت أكثر من اشارة وأكثر من دلالة والعبرة هي عندما نجتمع كلبنانيين على كلمة نستطيع أن ننتج ويا ليتنا نجتمع على كلمة وننتخب رئيسا للجمهورية

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