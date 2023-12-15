ملحم خلف من مجلس النواب: ما حصل هو تعليق مقنّع للدستور وهذا التعليق المقنّع هو بمثابة انقلاب على الدولة وعلى النظام العام وعلى سيادة القانون وما حصل اليوم هو مخالفة

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