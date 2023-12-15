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أبو عبيدة: ما نراه يتفكك هو الجيش الإسرائيلي لا كتائب القسام
آخر الأخبار
2023-12-15 | 13:08
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أبو عبيدة: ما نراه يتفكك هو الجيش الإسرائيلي لا كتائب القسام
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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